Son Dakika Haberleri: Van-Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele

Van-Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele

38 dakika önce

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolunda yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van-Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele, System.String[]
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolunda yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir çok mahalle ve mezra yolu ile birlikte Van-Bahçesaray yolu da ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri mahalle ve mezraların yollarını açarken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri ise Van-Bahçesaray yoluna çığ düşmesi sonucu yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları temizleyerek yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. 1 kar savurma, 3 kepçe ve 2 greyderle yol genişletme çalışması yürüten ekipler, tek şerit olan bazı bölgelerde zaman zaman tıkanan trafiğe müdahale ediyor.

Öte yandan iş makinesinin yolu genişletme çalışması yaptığı sıra, bazı vatandaşlar ise sefile çekip çalışmaları cep telefonlarıyla kaydettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

Kar, Bahçesaray, Van, 3. Sayfa
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