Van bakan gül değil bylock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz fuar açılışı - Son Dakika

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Van bakan gül değil bylock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz fuar açılışı
6 saat önce
VAN Bakan Gül Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz FUAR AÇILIŞI.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
VAN Bakan Gül Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz FUAR AÇILIŞI
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