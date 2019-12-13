Van bakan gül değil bylock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz fuar açılışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van bakan gül değil bylock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz fuar açılışı - Son Dakika

Van bakan gül değil bylock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz fuar açılışı

6 saat önce

VAN Bakan Gül Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz FUAR AÇILIŞI.

VAN Bakan Gül Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz FUAR AÇILIŞI

Van bakan gül değil bylock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz fuar açılışı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
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