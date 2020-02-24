Van bakan pakdemirli deprem bölgesinde - Son Dakika

Bakan Pakdemirli deprem bölgesinde

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde incelemelerde bulunmak üzere helikopterle bölgeye gitti. Depremzedelerle görüşen Bakan Pakdemirli, tüm zararın karşılanacağını belirtirken, depremde ağır hasarlı ahır sayısının 233, telef olan küçükbaş hayvan sayısının 3 bin 329, telef olan büyükbaş hayvan sayısının ise 72 olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem bölgesi Van'ın Başkale İlçesi'nin Özpınar Mahallesi'ne helikopterle geçti. Bölgeyi helikopterden inceleyen Pakdemirli daha sonra en büyük zararın ve yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla görüşüp incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, zarar gören vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim afetlerden vatanımızı ve milletimizi korusun. Depremin ilk dakikalarından itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Bakanlığımızın göre alanları dahilindeki zarar gören vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Diğer taraftan hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Başkale İlçemize bağlı 5 mahallemizde Özpınar, Kaşkol, Güvendik, Gelenler ve Böğrüpek'te toplam yıkılan ve ağır hasarlı ahır sayımız 233, telef olan küçükbaş hayvan sayımız 3.329 baş ve telef olan büyükbaş hayvan sayımız 72 baştır. Devletimiz ve Bakanlığımız depremzedelerimizin tüm zararlarını karşılamaya başlamıştır. Tespitler yapıldıkça karşılanmaya devam edeceğiz. İlk etapta 200 küçükbaş hayvanı, 50 ton yonca otunu ve 25 ton samanı anında deprem bölgesine ulaştırdık. Ahırı yıkılan besicilerimizin çadır ihtiyaçlarını da karşılamaya başladık. İlk olarak 108 adet Ahır Çadırı kurmaya başladık ve devam edeceğiz. 260 adet çadırımızı da ahırı yıkılan besicilerimize ulaştırmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara'dan yola çıkardık. Ayrıca, İdari ve Teknik tedbirler alınmak suretiyle telef olan hayvanlarımızın itlaf/imha işlemlerini de süratle yapıyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Devletimiz büyüktür, güçlüdür. Devlet milletinin yanındadır."

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HABER: Barbaros KUL/BAŞKALE(Van), (DHA)