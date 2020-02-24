Van -bakan soylu depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van -bakan soylu depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Van -bakan soylu depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu

6 saat önce

Van -Bakan Soylu depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Van -Bakan Soylu depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu

Van -bakan soylu depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İran'da meydana gelen iki büyük deprem sonrası Özpınar Mahallesi'nde sağlam ev kalmadı Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran arasındaki tren seferleri durduruldu 8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi

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