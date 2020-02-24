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Van -bakan soylu depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu
6 saat önce
Van -Bakan Soylu depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
Van -Bakan Soylu depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu
Son Dakika Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi İran'da meydana gelen iki büyük deprem sonrası Özpınar Mahallesi'nde sağlam ev kalmadı Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran arasındaki tren seferleri durduruldu 8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi