Son Dakika Haberleri: Van Bakan Varank Tekstil Fabrikası Ziyaret01

Van Bakan Varank Tekstil Fabrikası Ziyaret01

57 dakika önce

Bakan Varank, Van'da tekstil atölyesini ziyaret ettiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1,5 yıl önce hizmete açılan ve 250 kişinin istihdam edildiği Van'daki Blutek Moda Tekstil Atölyesini ziyaret edip, çalışanlarıyla sohbet etti.

Bakan Varank, Van'da tekstil atölyesini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1,5 yıl önce hizmete açılan ve 250 kişinin istihdam edildiği Van'daki Blutek Moda Tekstil Atölyesini ziyaret edip, çalışanlarıyla sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaret, açılış ve toplantılara katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'na inen Bakan Varank,Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takve partililer tarafından karşılandı. Van'da 1,5 yıl önce hizmete açılan ve 250 kişinin istihdam edildiği Bluteks Moda Tekstil Atölyesini ziyaret eden, Bakan Varank, burada eşofman üreten kadın ve erkek çalışanlarla sohbet edip, yaptıkları iş hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra Van Kent Merkezi'ndeki Pennirciler Çarşısının açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:19 Kaynak: DHA

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