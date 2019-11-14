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Van bakan yardımcısı ersoy türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var
6 saat önce
VAN Bakan yardımcısı Ersoy Türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:43 Kaynak: DHA
VAN Bakan yardımcısı Ersoy Türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var
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