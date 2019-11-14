Son Dakika Haberleri: Van bakan yardımcısı ersoy türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var
Son Dakika Güncel Van bakan yardımcısı ersoy türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var - Son Dakika

Van bakan yardımcısı ersoy türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var

6 saat önce

VAN Bakan yardımcısı Ersoy Türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var.

VAN Bakan yardımcısı Ersoy Türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var

Van bakan yardımcısı ersoy türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:43 Kaynak: DHA
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