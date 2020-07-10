Van balığıyla yılanın mücadelesi kamerada - Son Dakika

Van balığıyla yılanın mücadelesi kamerada

Van balığıyla yılanın mücadelesi kamerada Van'da tatlı suya göç eden balığı yakalayan yılanın verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Van balığıyla yılanın mücadelesi kamerada

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VAN - Van'da tatlı suya göç eden balığı yakalayan yılanın verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri, Karasu Deltasında incelemelerde bulunurken inci kefali balığını yakalayan yılanın mücadelesine tanıklık etti. Yumurta bırakmak için tatlı suya göç eden ve karşılarına çıkan engelleri adeta uçarak geçen inci kefali balığı, bu kez bir yılana yakalandı. Yaklaşık bir metre boyunda olan siyah renkli bir yılanın yakaladığı inci kefali balığı uzun süre kurtulmak için çırpındı. Bir kısmı karada bulunan yılan, balığın verdiği mücadele karşısında suya düşmesine rağmen avını bırakmadı. Cep telefonuyla görüntülenen mücadele, daha sonra yılan ve balığın suda kaybolmasıyla sona erdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karasu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van balığıyla yılanın mücadelesi kamerada - Son Dakika
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