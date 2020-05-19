VAN Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar - Son Dakika

Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar

VAN'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeni ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla evde kalan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı. Vatandaşlar bir taraftan spor yaparken bir taraftan da 'Erikdalı' şarkısı eşliğinde oynayıp stres attı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri sokakta, vatandaşlar ise balkonda spor yaptı. İpekyolu İlçesi'ne bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, 15 dakikalık periyotlar halinde vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı. Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar antrenörlerin yaptığı hareketleri tekrar ederek renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe aileleri de katıldı. 15 dakikalık periyotlar halinde tamamlanan spor etkinlikleri sonrası vatandaşlar çalınan 'Erikdalı' şarkısı eşliğinde oyun oynayarak güzel görüntüler oluşturdu. Toplu konut ve benzeri alanlarda vatandaşlarla egzersiz yaptıklarını söyleyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Mustafa Yamanyurt, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkulu bir şekildi kutlanıyordu. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülen koronavirüs salgını sebebiyle etkinlikleri yerine getiremedik. Bizler de bu yıl düzenlenen bir organizasyon ile sokağa çıkma kısıtlamasınan olduğu bu günlerde özellikle müzik eşliğinde antrenörlerimizle birlikte toplu konut ve site benzeri yerleri gezip onlarla sportif egzersizler yapıyoruz. Vatandaşlarımız da Türk bayraklarıyla birlikte balkonlara çıkıp bu etkinliğe destek oluyorlar. Ülkemizin teminatı olan gençlerimizle birlikte geleceğe çok daha umutla bakıyoruz." dedi.