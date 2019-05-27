Son Dakika Haberleri: VAN BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN EVİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

VAN BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN EVİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

4 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'in (7), suda yapılan arama çalışmaları sonucu, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu.

VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'in (7), suda yapılan arama çalışmaları sonucu, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu. Kızlarının cansız bedenlerini gören anen Sabriye ve baba Esat Çiçek, baygınlık geçirdi.
Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı. Jandarma su altı timi, bugünkü çalışmalar sırasında, düştüğü yere 100 metre uzaklıkta, Evin'in cesedini buldu. Evin Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kızlarının cansız bedenlerini gören anne Sabriye ve baba Esat Çiçek, baygınlık geçirdi. Çiçek çifti, hastanedeki sağlık persolleri tarafından sedye ile taşınarak müşahade altına alını.
VAN BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN EVİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:46 Kaynak: DHA
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