Van-başkale'de 12 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van-başkale'de 12 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika

Van-başkale'de 12 yerleşim yerinin yolu kapandı

6 saat önce

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3)BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDIVan'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3)

BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Van'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı ilçede, yağış nedeniyle 5 mahalle ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki yolların kapanmaması karla mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van-başkale'de 12 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:16 Kaynak: DHA
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