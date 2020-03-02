Van başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Van başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
6 saat önce
Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldıVAN'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:11 Kaynak: DHA
Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
VAN'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Başkale ilçesinde depremde etkilenen Esenyamaç Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Bir dozer ve bir ekskavatör ile yapılan çalışmayla kar kütlesi temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.
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