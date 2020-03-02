Van başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Van başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldıVAN'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

VAN'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Başkale ilçesinde depremde etkilenen Esenyamaç Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Bir dozer ve bir ekskavatör ile yapılan çalışmayla kar kütlesi temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Van başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:11 Kaynak: DHA
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