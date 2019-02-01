Son Dakika Haberleri: Van Başkale'de Kamyonlarla İlçe Dışına Kar Taşınıyor

Van Başkale'de Kamyonlarla İlçe Dışına Kar Taşınıyor

40 dakika önce

Başkale'de kamyonlarla ilçe dışına kar taşınıyorVAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağışın ardından belediye ekipleri, ilçede karla mücadele çalışması başlattı.

Başkale'de kamyonlarla ilçe dışına kar taşınıyor

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağışın ardından belediye ekipleri, ilçede karla mücadele çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesinde yoğun yağışının ardından kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde de çalışma başlattı. Belirli noktalara toplanan kar kütleleri, daha sonra kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. Ekipler, trafiği aksatacak ve tehlike oluşturacak yollarda ise sürekli tuzlama çalışması yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:43 Kaynak: DHA

Van, Başkale, Güncel
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