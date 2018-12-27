Van Başkale'de Okullara Kar Tatili
48 dakika önce
Başkale'de okullara kar tatiliVAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
Başkale
'de okullara kar tatili
VAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, aynı gün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:38 Kaynak: DHA
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