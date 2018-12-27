Son Dakika Haberleri: Van Başkale'de Okullara Kar Tatili

Van Başkale'de Okullara Kar Tatili

48 dakika önce

Başkale'de okullara kar tatiliVAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Van Başkale'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Başkale'de okullara kar tatili

VAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, aynı gün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:38 Kaynak: DHA

Başkale, Güncel
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