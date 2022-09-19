Çelik ve protokol üyeleri daha sonra öğretmenevinde gazilerle bir araya gelerek sohbet etti, günlerini kutladı.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkale'de 'Gaziler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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