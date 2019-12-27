Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili - Son Dakika

Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili

6 saat önce

VAN'ın Başkale ile Bahçesaray ilçeleri ile Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, dün başlayıp, bugün de aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili, System.String[]

VAN'ın Başkale ile Bahçesaray ilçeleri ile Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, dün başlayıp, bugün de aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Van'ın Başkale ile Bahçesaray ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığınan yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde eğitime bugnün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde  yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli kamu personelleri de idari izinli sayılacak" denildi.

HAKKARİ VE YÜKSEKOVA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari Merkez ve Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Araçların kara gömüldüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Hakkari ve Yüksekova'da,  eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Hakkari Valiliği, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün için 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Behçet DALMAZ- Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ,


Yüksekova, Hakkari, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi
Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi

Son Dakika Haberleri
15:41 Dünyanın tek leblebi üretim tesisi, 40 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika
15:41 Kültür Akademisi'nde belge heyecanı - Son Dakika
15:40 Kapadokya kar altında - Son Dakika
15:36 Akhisar'da kaldırım işgallerine izin yok - Son Dakika
15:36 Vali Bilmez ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi YYÜ'de toplantı yaptı - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika
14:12 Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 15:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]