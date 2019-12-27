Van başkale ile bahçesaray ile hakkari merkez ve yüksekova'da okullara kar tatili - Son Dakika

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Van başkale ile bahçesaray ile hakkari merkez ve yüksekova'da okullara kar tatili
6 saat önce
Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili( YÜKSEKOVA) Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:58 Kaynak: DHA
Son Dakika Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti