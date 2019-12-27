Van başkale ile bahçesaray ile hakkari merkez ve yüksekova'da okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van başkale ile bahçesaray ile hakkari merkez ve yüksekova'da okullara kar tatili - Son Dakika

Van başkale ile bahçesaray ile hakkari merkez ve yüksekova'da okullara kar tatili

6 saat önce

Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili( BİTLİS)

Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili( BİTLİS)

Van başkale ile bahçesaray ile hakkari merkez ve yüksekova'da okullara kar tatili

Bahçesaray, Yüksekova, Hakkari, Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
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