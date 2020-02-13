Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı
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Van-Başkale kara yolu olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:13 Kaynak: İHA
Van- Başkale kara yolu olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van-Başkale kara yolu Güzeldere mevkii saat 18.40 itibariyle kar yağışı ve tipiden dolayı can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılmıştır. Bu yolun vatandaşlarımız tarafından can ve mal güvenlikleri açısından kullanılmaması konusunda uyarıyoruz" denildi. - VAN
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