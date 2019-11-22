Son Dakika Haberleri: Van başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Van başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

VAN Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi.

VAN Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi

Van başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi

Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi
Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:11:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]