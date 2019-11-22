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Van başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi
6 saat önce
VAN Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
VAN Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi
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