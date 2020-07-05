VAN Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor-3 - Son Dakika

Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARINA 'DALGA' ENGELİ

Van Gölü'ndeki aşırı dalgalar nedeniyle bu sabah başlanan arama-kurtarma çalışmalarına öğle saatlerinde ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından 6 tekne ve Jandarma Asayiş Komutanlığı'na ait 1 bot ile çalışmalara devam edildi. AFAD'ın havadan, karadan ve göl yüzeyinde yaptığı çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla destek veriyor. Göldeki dalgalar nedeniyle ekipler, çalışmalarını daha çok kıyı şeridine yakın bölgelerde sürdürüyor.