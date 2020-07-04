VAN Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de bir ekip katılıyor - Son Dakika

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de bir ekip katılıyor

VAN'da 7 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Havadan, karadan ve gölden çok yönlü bir şekilde devam eden çalışmalara, Deniz Kuvvetleri'nden de bir ekip 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışmalara dahil olacağı belirtildi. Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içinde Sedat Akbaş ile 55-60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları ise günlerdir sürüyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin cesedi, gölden çıkarılırken, yaşanan olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmanın yanısıra yolcu taşımacılığında kullanılan tekneler ile AFAD'ın bir bot ve 5 personelle destek verdiği arama çalışmalarıyla ilgili Van Valiliği de bugün açıklama yaptı. Van Valiliği, Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışmalara dahil olacağını belirterek, "Bölgede arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve gölden çok yönlü bir şekilde devam ediyor, bugün itibariyle Deniz Kuvvetlerinden bir ekip daha 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışmalara dahil olacaktır. Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Konu ile alakalı kolluk görevlilerince yapılan çalışmalarda şu ana kadar; 4 kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltında, 2 kişi adli kontrolle ve 6 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.16 kişinin yakalanmasına dair çalışmalar sürüyor."denildi