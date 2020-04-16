VAN Bayrak hediye edilen Musa dede, kampanyaya bağışta bulundu - Son Dakika

Bayrak hediye edilen Musa dede, kampanyaya bağışta bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Musa Özkan (81), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, evine asmak üzere Türk bayrağı istedi. 4 gün önce polisten bayrağını alan Özkan, bugün de 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 200 TL bağışta bulundu.

Van Yolu Mahallesi'nde oturan, 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan, 5 çocuk ve 49 torunu bulunan Musa Özkan, koronavirüs salgınına karşı '65 yaş' yasağı nedeniyle dışarı çıkamayınca, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü aradı. Özkan, telefonda polis memuruna, evine asmak için Türk bayrağı istediğini söyledi. Bunun üzerine polis memurları bayrak alarak, Özkan'ın evine götürdü. Sosyal mesafe korunarak bayrak, Özkan'a verildi. Özkan da Türk bayrağını öperek, polislerden teslim aldı. Erciş'te 4 gün önce istediği Türk Bayrağını alan Musa Özkan, bugün de "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 200 TL bağışta bulunmak için polisi aradı. Bunun üzerine ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Musa Özkan'ın evine gelerek, 200 TL'yi teslim aldı. Yatırılan paranın dekontu da Özkan'a teslim edildi. Özkan, mutlu olduğunu belirterek, "Televizyondan duyduğum bağış kampanyasına ben de katılmak istedim. Dışarı çıkamadığım için bu isteğimi de polisler hemen yerine getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Aynı zamanda halk ozanı olan Musa Özkan, bahçesindeki odunlarını kırdıktan sonra Kürtçe bir şarkı okuyarak, herkesin evde kalması gerektiğini söyledi.