Van Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, belediyenin adını kullanarak gönderilen "işe alındınız, en yakın zamanda gerekli evraklarınızı ulaştırın" şeklindeki maillere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde belediyenin adını kullanan kişi veya kişilerden mail/telefon yoluyla "İşe alındınız, en yakın zamanda gerekli evraklarınızı ulaştırın" şeklinde mailler yollandığı belirtildi.

Bu yöndeki maillere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olan sahte mail adresinde belirtilen daire başkanlıklarının, resmi web sitemizde yer alan teşkilat şemamızda bulunmadığını gibi, söz konusu mail adresi de kurumumuza ait değildir. Belediyemizin personel alım duyuruları mail, telefon veya mesaj yolu ile kesinlikle yapılmamaktadır. Tüm ilan ve duyurularımız resmi web sitemiz olan www.van.bel.tr adresinden yayımlanmaktadır. Bu nedenle kurumumuzda bir personel alımı söz konusu olmamakla birlikte vatandaşlarımızdan personel@vbb.bel.tr mail adresi başta olmak üzere kurumumuz adına gelecek olan tüm 'işe alındınız' mesajlarına kesinlikle itibar edilmemesi önemle duyurulur. Ayrıca bu gibi durumlarda doğacak her hangi bir dolandırıcılığa karşı da kurumumuzun sorumlu olmadığını basına ve kamuoyuna iletmek isteriz."