Son Dakika Haberleri: Van Belgesel Ekibinin İmdadına Karla Mücadele Ekibi Yetişti

Van Belgesel Ekibinin İmdadına Karla Mücadele Ekibi Yetişti

34 dakika önce

Van Belgesel ekibinin imdadına karla mücadele ekibi yetişti(Tür: Yurt)

Van Belgesel ekibinin imdadına karla mücadele ekibi yetişti

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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