Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van'dan 150 aileye Ramazan kolisi - Son Dakika

Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van Grubu tarafından 150 aileye Ramazan dolayısıyla gıda paketi dağıtıldı.



Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van Grubu olarak her yıl Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi dağıttıklarını ifade eden Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Acar, "Ramazan demek paylaşmak demek. Biz de bu düsturla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istedik. Bu anlamda bu yıl 150 ailemize gıda kolilerimizi ulaştırdık. Bize bu konuda destek olan iş adamı Murat Akan ve Avukat Cengizhan Acar'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Yardım dağıtımında Van Beşiktaşlılar Derneği 2. Başkan Diyadin Behçet, Genel Sekreter Servet Aktaş ve Çarşı Van Başkanı Ahmet Karatay da hazır bulundu. - VAN