Son Dakika Haberleri: Van Bilimle Şenleniyor etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Van Bilimle Şenleniyor etkinliği

2 saat önce

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 'Van Bilimle Şenleniyor' etkinliği başladı.

Van Bilimle Şenleniyor etkinliği, System.String[]

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 'Van Bilimle Şenleniyor' etkinliği başladı.


Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanlığı Bilim Şenlikleri Destekleme Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilen "4007 Van Bilimle Şenleniyor" projesi kurdele kesimi ile başladı. İpekyolu Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi binasında gerçekleştirilen etkinliklere Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Ayşin, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Bilim şenliği kapsamında atölye ve laboratuvar çalışmaları, bilimsel sahne şovları, planetaryum etkinlikleri, astronomi etkinlikleri, bilimsel söyleşiler ve paneller, kodlama ve robotik yarışmaları, geri dönüşüm atölyesi etkinlikleri, akıl ve zeka oyunları ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler yapılacak.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, bilim şenlikleri ile bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymayı amaçladıklarını söyledi.


Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar ise, bu tür etkinliklerle toplumun bilime olan ilgisinin artacağı gibi, çocukların ve gençlerin tüm bilim alanlarına yönelmesine ve kariyer yapmasını özendirdiğini söyledi.


Bilim şenlikleri kapsamında ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenleri tarafından şenliklere katılanlara yönelik konferanslar düzenlendi. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:46:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Bilimle Şenleniyor etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]