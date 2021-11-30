Van bir haftada yaklaşık 10 bin İranlı turisti ağırladı - Son Dakika

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, bir haftada yaklaşık 10 bin İranlı turisti ağırladı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süre Van'a gelemeyen İranlı turistler, 8 Ekim'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla kafileler halinde sınırdan geçerek kente gelmeye başladı.

Türkiye'nin komşu ülkeye açılan önemli noktalarından Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı, geçen hafta tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşadı.

Sınır kapısında, 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyen 9 bin 910 İranlı turist Van'a geldi. Büyük yoğunluğun yaşandığı kapıda, 24-25 Kasım'da son yılların en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

Kentteki otellerin tamamını dolduran İranlı turistler, gündüz alışveriş merkezleri ve iş yerlerini, gece de eğlence merkezlerini doldurarak esnafın günlük cirosunu artırdı.

Otel işletmecisi Necmi Sevimli, AA muhabirine, geçen haftanın, İranlı turistlerin kafileler halinde gelmesiyle hareketli geçtiğini söyledi.

Van'daki otellerin dolduğunu, turistlerin yaptıkları alışverişle kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Sevimli, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç yaşadık. Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve milletvekillerimizin gayretleriyle Kapıköy Sınır Kapısı 8 Ekim'de geçişlere açıldı. İranlılar kafileler halinde ilimize gelmeye başladı. Bunun sevincini yaşıyoruz. İranlı turistler tatillerini ve alışverişlerini yaptıktan sonra mutlu bir şekilde ülkelerine dönüyor. Misafirlerimize gereken ilgiyi gösteriyoruz. Esnafın yakın ilgisinden dolayı çok mutlular."

"Günlük ciromuz 2-3 katına çıktı"

Esnaf Murat Demir de İranlı turistlerin gelmesiyle oluşan yoğunluğun esnafın yüzünü güldürdüğünü aktardı.

İranlıların kentten memnun ayrılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Demir, "Geçen hafta başlayan indirim kampanyalarından yararlanmak isteyen birçok İranlı ilimize geldi. Kent ekonomisinde bir canlılık yaşandı. Günlük ciromuz neredeyse 2-3 katına çıktı. Esnaf olarak çok memnunuz. İnşallah devamı gelir. İranlıların konaklamalarını, ilimize giriş çıkışlarını en güzel şekilde sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Erdal Çakar ise satışlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İranlı turistlerin ilimize yoğun talepleri var. Özellikle indirim haftasından dolayısıyla bu yoğunluk ikiye katlandı. Normal satışlarımızın üstüne çıktık. Esnaf olarak çok mutluyuz. Pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntılar İranlıların gelmesiyle sona erdi. Bu hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.