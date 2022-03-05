Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 263 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 263 yerleşimin yolu kardan kapandı

05.03.2022 10:43
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 263 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 263 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 263 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 109 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolunda yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de 40, Bitlis'te 80, Muş'ta ise 34 köy ve mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

YORUMLAR
500
Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları Şemdinli'de kar yağışı Şemdinli'de kar yağışı

Hakkari, kar, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 263 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:49:29. #1.11#
SON DAKİKA: Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 263 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement