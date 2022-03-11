Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 683 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika
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Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 683 yerleşim biriminin yolu kapandı

11.03.2022 09:39
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 683 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 683 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 683 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 283 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolu ile yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 84 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda dağdan düşen kaya parçalarını temizledi, kar küreme çalışması yürüttü.

Bitlis

Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını bir an önce açacaklarını belirtti.

3 gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 154 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Yentür, söz konusu bölgede ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokaklarda temizleme çalışması yürütüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 683 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika


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