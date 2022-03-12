Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 911 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 911 yerleşimin yolu kardan kapandı

12.03.2022 10:23
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 911 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 911 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 911 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 373 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolu ile yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Hakkari'de 181, Bitlis'te 198, Muş'ta ise 159 köy ve mezraya yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kırsalda, belediye ekipleri ise şehir merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

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Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 911 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 911 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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