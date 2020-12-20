Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde ise rüzgarın batılı yönlerden 20-40 kilometre kuvvetinde esmesi, havanın az bulutlu, görüşün açık olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 5, Bitlis'te 4, Hakkari'de 3 derece olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.