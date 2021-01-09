Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve donun görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 10 ila 30 kilometre hızla esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığının Van'da 7, Bitlis ve Hakkari'de 5, Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.

Muş'ta soğuk hava

Muş'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Malazgirt ilçesinden geçen Murat Nehri, soğukların etkisiyle buz tuttu.

İlçedeki vatandaşlar araçlarını battaniye, çadır ve brandayla örterek soğuklardan korudu.