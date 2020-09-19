19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından sona eren törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.