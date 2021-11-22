Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sis bekleniyor - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sis bekleniyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sis bekleniyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sis bekleniyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta11, Van ve Hakkari'de,. Bitlis'te 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

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