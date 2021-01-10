Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Van'da polis ve zabıta ekipleri, kent merkezi ile belirlenen bölgelerde giriş oluşturulan kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşların yürüme mesafesindeki marketlere gitmesine izin veren ekipler, trafiğe çıkanların belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Muş, Bitlis ve Hakkari'de de denetim noktaları oluşturan ekipler, sokağa çıkan vatandaşların belgelerini kontrol etti, kısıtlamaya uymayanlar hakkında işlem yaptı.