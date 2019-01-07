Son Dakika Haberleri: Van, Bitlis, Muş ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

30 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarı yaptı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarı yaptı.

Açıklamalarda bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, bu gece saatlerinden itibaren Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde, yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun (20 cm üzeri) olmak üzere tekrar kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiğini söyledi. Elkatmış, başta çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
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