Van, Bitlis ve Hakkari'de 26 yerleşim yerinin yolu açıldı - Son Dakika

Van, Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 26 yerleşim biriminin yolunu açtı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray ilçesinde 2 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Dünden bu yana 15 yerleşim yerinin yolunu açan karla mücadele ekipleri, 2 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün kapalı olan 6 yerleşim biriminden 5'inin yolunu açan İl Özel idaresi karla mücadele ekipleri, mezranın yolunun da açılması için çaba gösteriyor.

Yüksekova'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5-10 metreye kadar düştü. Sürücüler İpek Yolu Caddesi'nde ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis, Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan 3 köy yolunun açılması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Kurtkan, dünden bu yana 6 yolun ulaşıma açıldığını söyledi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de il genelinde kardan kapanan köy yollarının tamamının ulaşıma açıldığını, yüksek kesimlerdeki köy yollarında genişletme çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Muş-Hasköy kara yolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Van 'da 2, Hakkari ve Bitlis'te 4 derece olması öngörülüyor.