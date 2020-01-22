Van, Bitlis ve Hakkari'de 32 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van, Bitlis ve Hakkari'de 32 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Bitlis ve Hakkari'de 32 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

7 saat önce

Van, Bitlis ve Hakkari'de 32 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van, Bitlis ve Hakkari'de 32 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Bitlis ve Hakkari'de 32 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Başkale, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana 12 yerleşim yerinin yolunun açıldığı kentte, karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'de de Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 6 yerleşim yerinin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dünden bu yana 25 köy yolunun ulaşıma açıldığını, 9 bölgede de çalışmaların devam ettiği söyledi.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, Muş'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 5 derece olması bekleniyor.

Başkale, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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