Van, Bitlis ve Hakkari'de 471 Bin 110 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

VAN, Bitlis ve Hakkari'de 471 bin 110 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

VAN, Bitlis ve Hakkari'de 471 bin 110 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Van'da öğrencilerin karne heyecanına Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler de ortak oldu.



Van ve ilçelerinde 1500 okulda yaklaşık 311 bin öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Gevaş ilçesinde Güzelkonak İmam Hatip ortaokulundaki öğrencilerin karne sevincine askerler de ortak oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler, Gevaş Güzelkonak İmam Hatip ortaokuluna giderek, karne alan öğrencilere çeşitli hikaye kitapları hediye edip, hatıra fotoğraf çektirdi.



BİTLİS'TE 742 OKULDA 89 BİN 436 ÖĞRENCİ KARNE ALDI



Bitlis ve ilçelerinde 742 okulda 89 bin 436 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Merkez Zübeyde Hanım ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, veliler ve öğrenciler katıldı.



Karne dağıtan Vali Çağatay, öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmeleri için nasihatlerde bulunarak, "Bitlis'te 742 eğitim kurumumuzda 89 bin 436 öğrencimize karneleri takdim edildi. Hepsi karnelerini aldıktan sonra Bitlisimizin soğuk ve karlı kışında kar topu oynamaya koşacaklar. 5 bin 679 öğretmenimize tek tek teşekkür ediyorum. Asıl başarı onların başarısıdır. Bizim yavrularımız Bitlis'te bu sezonu yoğun karla geçirdiler. Ne yazık ki, dönem dönem hava şartlarından okulu tatil etmek zorunda kaldık. Çok şükür 17 Eylül'de başlayan ilk dönemimizi kazasız, belasız başarı içerisinde geçirdik. Yarıyıl tatilinde öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Gelecek dönem onları okullarımızda sağlık ve huzur içerisinde bekliyoruz. Öncelikle Bitlis olmak üzere Türkiye'nin tamamındaki yavrularımıza iyi tatiller diliyorum" dedi.



HAKKARİ'DE 70 BİN 674 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI



Hakkari ve ilçelerinde ise 70 bin 674 öğrenci karnelerini aldı. Bin 595 öğrencisi bulunan Cumhuriyet ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, veli ve öğrenciler katıldı. Çiçeklerle karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verip, hatıra fotoğraf çektirdi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri de öğrencilere çeşitli hikaye kitapları hediye etti.



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