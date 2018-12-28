Van, Bitlis ve Hakkari'de 596 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı
1 saat önce
VAN, Bitlis ve Hakkari'de 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 596 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
VAN, Bitlis
ve Hakkari
'de 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 596 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari merkezde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bugün için ara verildi. Van
çevreside 2 gündür etkili olan kar yağışı özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 150 mahalle ve 114 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Bitlis'te ise yoğun kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ Kar
kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı Hakkari'de 2 gündür etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitim-öğretime ara verildi. Kentte kardan dolayı 92 köy ve 200 mezraya da ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak çin yoğun bir çalışma başlattı.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:43 Kaynak: DHA
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