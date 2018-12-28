Van,bitlis ve Hakkari'de 596 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı(2)
1 saat önce
ÇUKURCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUHakkari'nin Irak'ın sınırındaki Çukurca ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
ÇUKURCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU Hakkari
'nin Irak
'ın sınırındaki Çukurca
ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri ilçe merkezindeki mahalle yollarının kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yetkililer, çığ tehlikesine karşı duyarlı olunması uyarısında bulunurken, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları istendi.
Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari),
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:57 Kaynak: DHA
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