Son Dakika Haberleri: Van,bitlis ve Hakkari'de 596 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı(2)

Van,bitlis ve Hakkari'de 596 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı(2)

2 saat önce

ÇUKURCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUHakkari'nin Irak'ın sınırındaki Çukurca ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Van,bitlis ve Hakkari'de 596 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı(2), System.String[]
ÇUKURCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Hakkari'nin Irak'ın sınırındaki Çukurca ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri ilçe merkezindeki mahalle yollarının kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yetkililer, çığ tehlikesine karşı duyarlı olunması uyarısında bulunurken, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:13 Kaynak: DHA

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