Son Dakika Haberleri: Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapalı (2)

Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapalı (2)

2 saat önce

KAR KAMYONLARLA TAŞINIYORHakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.

Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapalı (2), System.String[]
KAR KAMYONLARLA TAŞINIYOR

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. İş makinleri yardımıyla kentin belirli noktalarına toplanan kar yığınları, daha sonra kamyonlara yüklenip kent dışına taşınıyor. Kardan dolayı kapanan 59 köy ve 124 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için de İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:18 Kaynak: DHA

Hakkari, Kar, Güncel
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