Van, Bitlis ve Hakkari'de 970 Yerleşim Biriminin Yolu Kapalı
58 dakika önce
VAN, Bitlis ve Hakkari'de etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 970 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.
VAN, Bitlis
ve Hakkari
'de etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 970 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı. Van
, Bitlis ve Hakkari'de 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı nedeniyle Van'da 109 mahalle, 210 mezra, Bitlis'te 297 köy ve Hakkari'de ise 113 köy ile 241 mezranın yolu kapandı. Kar kalınlığı, Hakkari ve Bitlis'te 1 metreyi bulurken, Hakkari'nin Çukurca
ilçesinin tek halı sahasının da çatısı çöktü. Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy, mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
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