Van, Bitlis ve Hakkari'de kardan kapanan 93 yol açıldı - Son Dakika

Van, Bitlis ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 93 yerleşim biriminin yolunu açtı, 30 yolda çalışmalar sürüyor.

Bitlis'te dünden bu yana 15 köy yolu ulaşıma açıldı, 14 yolda çalışmalar devam ediyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, Tatvan Kokarsu köyünde yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin il genelinde 2 bin 341 kilometrelik yol ağında şu ana kadar 10 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirten Geylani, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

İl merkezi ve ilçelerde 9 ekip, 9 ünite, 70 iş makinesi ve 90 personelle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini anlatan Geylani, şöyle konuştu:

"Şu anda Tatvan'ın Korkarsu köyündeyiz. Vatandaşlarımızın yolunu açmanın gayreti içindeyiz. İnşallah en kısa sürede kapalı köy yollarımızı ulaşıma açacağız. Bu durumda bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri de asılsız ihbarlar. Kapalı olan köy yolunda hastanın olduğuna dair bize gelen bilgiler. Bu durumda sağlık ekiplerimize haber veriyoruz. Asılsız ihbarlar sıkıntıya neden oluyor."