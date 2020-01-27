Van, Bitlis ve Hakkari'de kardan kapanan 93 yol açıldı (2) - Son Dakika

Van, Bitlis ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 93 yerleşim biriminin yolunu açtı, 30 yolda çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 41 kapalı yoldan 35'inin ulaşıma açıldı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Gevaş ve Çatak ilçelerindeki ulaşımın sağlanamadığı 6 yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezinde biriken karın il dışına çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yığınlarını toplamak için ilk kez "Amkodor 37" kar toplama aracını kullanmaya başlayan ekipler, hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf ederek kısa sürede yolların kardan temizlenmesini sağlıyor.

Yağışın ardından kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metre, kent merkezinde 65 santimetreye ulaştığı Van'da, yaklaşık 2 bin kamyon kar şehir dışına taşındı.

Hakkari ile ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 3 köy ve 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Dünden bu yana 53 yerleşim biriminden 43'ünün yolunu açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 10 yolun açılması için çaba sarf ediyor.

Bitlis'te dünden bu yana 15 köy yolu ulaşıma açıldı, 14 yolda çalışmalar devam ediyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, Tatvan Kokarsu köyünde yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin il genelinde 2 bin 341 kilometrelik yol ağında şu ana kadar 10 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirten Geylani, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

İl merkezi ve ilçelerde 9 ekip, 9 ünite, 70 iş makinesi ve 90 personelle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini anlatan Geylani, şöyle konuştu:

"Şu anda Tatvan'ın Korkarsu köyündeyiz. Vatandaşlarımızın yolunu açmanın gayreti içindeyiz. İnşallah en kısa sürede kapalı köy yollarımızı ulaşıma açacağız. Bu durumda bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri de asılsız ihbarlar. Kapalı olan köy yolunda hastanın olduğuna dair bize gelen bilgiler. Bu durumda sağlık ekiplerimize haber veriyoruz. Asılsız ihbarlar sıkıntıya neden oluyor."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelindeki bütün köy yollarının ulaşıma açıldığını, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Muş- Hasköy kara yolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte ev iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar soğuklardan korumak için araçlarının üzerini naylon brandalarla kapattı.

Hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 3 derece olması öngörülüyor.