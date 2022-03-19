Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı

19.03.2022 10:29
Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 190 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 190 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu kapandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 113, Bitlis'te ise 50 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi kırsalda, belediye ekipleri de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı
Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı
Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı
Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı

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Bitlis, Van, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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