Van, Bitlis ve Muş'ta arazi tapulaştırma çalışması - Son Dakika

Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) Van, Muş ve Bitlis'te arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018'de yapılan yasal düzenlemeyle ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiği belirtildi.

Toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaltılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplulaştırmayla parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

2019'da Van, Bitlis ve Muş'ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Bitlis'te 813 bin 630 dekar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında, bu zamana kadar 65 bin 220 dekar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı. Devam eden arazi toplulaştırma çalışmalarıyla 748 bin 410 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmekte. Muş'ta da 2019'da 4 projede toplam 1 milyon 178 bin 700 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 26 bin 889 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 1 milyon 151 bin 811 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor. Van'da ise devam eden çalışmalarda 956 bin 350 dekar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor."

Çalışmalar kapsamında sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi hizmetleri de gerçekleştirdiklerini anlatan Aydın, "Van, Bitlis ve Muş'ta arazi toplulaştırmada alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve bu zamana kadar 658 kilometre köy içi yol, 84 fosseptik inşaatı, 513 kilometre atık su şebekesi ve 3068 rögar inşaatı imalatı yapıldı. Devam eden çalışmalarla 2 milyon 948 bin 680 dekar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor." dedi.