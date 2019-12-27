Van, Bitlis ve Muş'ta arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van, Bitlis ve Muş'ta arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van, Bitlis ve Muş'ta arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın; Van, Bitlis ve Muş illerinde yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Van, Bitlis ve Muş'ta arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın; Van, Bitlis ve Muş illerinde yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Açıklamalarda bulunan Mevlüt Aydın, Bitlis'te 813 bin 630 dekar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 65 bin 220 dekar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandığını söyledi. Devam eden arazi toplulaştırma çalışmalarla 748 bin 410 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflendiğini dile getiren Aydın, "Muş ilimizde de 2019 yılında 4 adet projede toplam 1 milyon 178 bin 700 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 26 bin 889 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 1 milyon 151 bin 811 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir" dedi.


Aydın, Van'da ise devam eden çalışmalarda 956 bin 350 dekar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflendiğini söyledi. Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Van, Bitlis ve Muş illerinde arazi toplulaştırmada alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve bu zamana kadar 658 kilometre köy içi yol, 84 adet fosseptik inşaatı, 513 kilometre atık su şebekesi ve 3 bin 68 rögar inşaatı imalatı yapılmıştır. Devam eden çalışmalarla 2 milyon 948 bin 680 dekar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Bitlis, Aydın, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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