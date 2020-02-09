Van-Bitlis ve Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van-Bitlis ve Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Van-Bitlis ve Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan Van-Bitlis ve Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı.

Van-Bitlis ve Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Bitlis ve Van- Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün sabah saat 05.00 sıralarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kapatılan Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki kara yolu ile Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere mevki ve Van- Gürpınar Kurubaş Geçidi yapılan çalışmalar sonrası ulaşıma açılmıştır. Yola çıkacak vatandaşlarımızı, çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına uygun olarak hazırlamalarını, istenmeyen sonuçların yaşanmaması için yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda uyarıyoruz" denildi. - VAN

Gürpınar, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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